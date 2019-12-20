В Нижнекамске будет создан центр компетенций при Российской академии наук

Три института Российской академии наук дали согласие возглавить в Нижнекамске центр компетенций для комплексного решения проблемы с вредными выбросами и улучшения экологического фона в целом. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сегодня на встрече с представителями СМИ.



— На территории Нижнекамского промышленного узла работают 63 предприятия, 17 из них относятся к первому классу опасности. Необходимо автоматизировать систему контроля по Нижнекамску. Мы хотим усилить мониторинговую сеть по Нижнекамску и в целом по республике. Поэтому мы встречались с академий наук РФ. Нас поддержал президент РАН Александр Сергеев. Было подписано соглашение о сотрудничестве. И в итоге три института — Институт органической химии им. Зелинского, Института общей физики им. А.М. Прохорова и Казанский научный центр РАН — возглавят в Нижнекамске центр компетенций, — рассказал Александр Шадриков.

По его словам, было принято решение вместе с наукой решать проблему загрязнения в Нижнекамске. «Чтобы не только диагноз ставить, но и лечить», — подчеркнул министр.

Также был подведен итог по текущему году национального проекта «Экология». За 2019 год на его реализацию было потрачено 1 797,7 млн рублей. В следующем планируется затратить 1 822,4 млн рублей по программам «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Оздоровление Волги». В 2021 и 2022 годах к ним добавится программа «Сохранение уникальных водных объектов». Речь идет об озерах в первую очередь в Мамадышском и Пестречинском районах.