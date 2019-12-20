В Казани арестовали водителя бензовоза, устроившего смертельную аварию

Фото: кадр видео из соцсетей

Водителя бензовоза, устроившего аварию со смертельным исходом в Нагорном, отправили в СИЗО на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следователя.

Подозреваемый 36-летний Ринат Мухутдинов частично признал свою вину. Он объяснил, что даже не почувствовал удара и продолжил движение. Увидев мертвого человека в машине, он растерялся, но уверяет, что позже сам явился в полицию, передает «Татар-информ».

Напомним, что смертельная авария произошла 18 декабря. Следователи считают, что Мухутдинов превысил скорость, несмотря на гололед, из-за чего прицеп большегруза выехал на встречную полосу движения. После аварии водитель бензовоза скрылся. Для его поисков был объявлен план «Перехват».