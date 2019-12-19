В Казани задержали водителя бензовоза, сбежавшего после смертельной аварии

Полицейские задержали водителя бензовоза, который устроил смертельную аварию и сбежал. Выяснилось, что подозреваемый был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

После смертельной аварии был объявлен план «Перехват». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД Казани установили виновника ДТП и в 17.20 того же дня задержали его. Им оказался 36-летний житель Казани, ранее лишившийся водительских прав за пьяное вождение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что смертельная авария произошла на улице Динамо в Казани. Водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом-цистерной не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген». После этого иномарку отбросило на следовавший в попутном направлении автомобиль ГАЗ. Погиб водитель легковушки 1958 года рождения.