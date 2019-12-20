Немецкие СМИ увидели в словах Ангелы Меркель объявление войны

Немецкий таблоид Bild расценил ответ канцлера Германии Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2» как «объявление войны». Автор статьи считает, что Меркель дала понять, что не потерпит подрыв проекта газопровода, который она поддерживает.

Ранее Меркель заявила, что она против экстерриториальных мер США и собирается «решительно обсуждать» санкции, касающиеся российского газопровода «Северный поток — 2». США, в свою очередь, выступают против газопровода, мотивируя решение защитой европейской энергетической безопасности, передают «Известия».

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он позволит обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.