Тренер «Автомобилиста»: «Нижнекамск должен выходить в плей-офф с такой игрой»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (4:3).

«Возможно, такая быстрая, легкая шайба немножко расхолаживающе подействовала на наших игроков. Действиями в обороне я не очень доволен, и тренерский штаб в этом со мной солидарен. В третьем периоде стали играть по счету. Сопернику надо было раскрываться, а у нас контратаки получались очень хорошие, и перехваты хорошие были. И мы пытались этим воспользоваться. В атаке у нас было достаточно опасных моментов, которыми мы не воспользовались. В этом плане надо нападающим тоже предъявлять. А так — хороший, боевой матч, с очень серьезным и хорошим соперником.

Я считаю, что команда из Нижнекамска должна выходить в плей-офф с такой игрой. Недаром они выигрывали десять матчей подряд и всех грандов наших обыграли. Уступаем в силовой борьбе? Хоккей есть хоккей. Один играет за счет техники, другой за счет головы, третий — за счет навыков. А команда из Нижнекамска всегда отличалась поставленной жесткой игрой.

Почему снял Трямкина? Трямкин вместе с Батыршиным у нас на скамеечке оказались. Не считаю, что только из-за одного гола. Там и по началу атаки были вопросы, и вообще по мышлению. Немножко не готовые вышли. Хорошо, что у нас в резерве есть молодой защитник, который отыграл отлично почти весь матч. Парни подумают, сделают выводы, мы на них надеемся. У нас кто есть — те есть, мы со всеми работаем», — сказал Мартемьянов.