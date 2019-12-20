Агент Рыжикова о словах Божовича про поиск замены: «Меняются не только игроки, но и тренеры»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, прокомментировал заявление главного тренера Миодрага Божовича о том, что самарцы будут искать замену голкиперу.

«У нас контракт до лета, зачем суетиться? Нужно отрабатывать свой контракт. Рыжиков не собирается заканчивать карьеру. Если посмотреть по статистике отбитых мячей, Сергей сейчас входит в тройку лучших вратарей. У каждого тренера свой вкус: кому-то нравится Ребров, кому-то Максименко. Сейчас идут разговоры о возвращении Акинфеева в сборную. Гильерме и остальным теперь бросить играть?

Есть ли другие предложения? Зачем загадывать. Меняются у нас не только игроки, но и тренеры. Другой тренер придет и скажет, чтобы Рыжиков играл. В других странах вратари играют до 42—43 лет, никакой истерии нет. У нас же после 30 надо бутсы на гвоздь повесить, а некоторые в этом возрасте начинают еще лучше играть.

Понятно, что команда находится внизу таблицы, все винят вратаря. А о том, что Рыжиков при такой защите шесть игр отыграл на ноль, мало кто говорит. Пока он хочет играть и находится в хорошей форме — мы найдем варианты. Неправильно же бегать и просить продлить с нами контракт. Есть такая фраза в песне: «Не спешите нас хоронить», — сказал Сафонов «Чемпионату».