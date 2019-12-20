Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» должен быть готов играть с первых минут, а не когда жареный петух клюнет»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамцев от екатеринбургского «Автомобилиста» (3:4):

— Команду «Автомобилист» с победой поздравлю. По игре, наверное, вначале некоторые наши игроки не совсем поняли ответственность такого матча. Такие большие игры, ключевые игры — надо, чтобы все, кто попадал в заявку, были готовы играть с первых минут, а не ждать, когда жареный петух клюнет.



Но молодцы, с честью вышли из ситуации. Не опустили рук, продолжали гнуть свою линию, и, наверное, были близки, чтобы забросить четвертую шайбу, но, к сожалению, хоккейное счастье было на стороне соперника, чем он и воспользовался после этого момента, — сказал Буцаев.