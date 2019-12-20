Казань вошла в список крупных загрязнителей водоемов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ (архив)

Авторы доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году» назвали города, которые больше всего загрязняют водоемы сточными водами. Столица РТ вошла в список крупных загрязнителей.

Лидерами антирейтинга по объему сброса загрязненных стоков стали Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что значительная часть стоков приходится на коммунальные канализации. Также крупным загрязнителями водоемов названы Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск и другие, передает данные доклада «РИА Новости».

Ранее татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила загрязнение водоема стоками Аксубаевского молочного завода.