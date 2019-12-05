В Татарстане молочный завод уличили в загрязнении реки

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила загрязнение водоема Аксубаевским молочным заводом.

Установлено, что предприятие на протяжении длительного времени допускало слив в реку Малый Черемшан производственных стоков, не прошедших надлежащую очистку. Тем самым молочный завод загрязнял водоем и ухудшал среду обитания водных биоресурсов.

По результатам мер, принятых прокуратурой, сброс стоков в воду был прекращен.

Помимо этого, было установлено, что для сброса в централизованную систему канализации населенного пункта стоки завода были недостаточно очищенными, а это могло привести к нарушению работы очистных сооружений.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением с требованием организовать отведение сточных вод способом, который исключает попадание неочищенных канализационных стоков в водный объект и центральную канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее сообщалось, что разлив сточных вод на заводе «Полиэф» в Башкирии нанес ущерб экологии на 44 млн рублей.

