В Татарстане молочный завод уличили в загрязнении реки
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила загрязнение водоема Аксубаевским молочным заводом.
Установлено, что предприятие на протяжении длительного времени допускало слив в реку Малый Черемшан производственных стоков, не прошедших надлежащую очистку. Тем самым молочный завод загрязнял водоем и ухудшал среду обитания водных биоресурсов.
По результатам мер, принятых прокуратурой, сброс стоков в воду был прекращен.
Помимо этого, было установлено, что для сброса в централизованную систему канализации населенного пункта стоки завода были недостаточно очищенными, а это могло привести к нарушению работы очистных сооружений.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением с требованием организовать отведение сточных вод способом, который исключает попадание неочищенных канализационных стоков в водный объект и центральную канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Ранее сообщалось, что разлив сточных вод на заводе «Полиэф» в Башкирии нанес ущерб экологии на 44 млн рублей.
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