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В Татарстане молочный завод уличили в загрязнении реки

17:59, 05.12.2019
В Татарстане молочный завод уличили в загрязнении реки
Фото: pixabay.com

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила загрязнение водоема Аксубаевским молочным заводом.

Установлено, что предприятие на протяжении длительного времени допускало слив в реку Малый Черемшан производственных стоков, не прошедших надлежащую очистку. Тем самым молочный завод загрязнял водоем и ухудшал среду обитания водных биоресурсов.

По результатам мер, принятых прокуратурой, сброс стоков в воду был прекращен.

Помимо этого, было установлено, что для сброса в централизованную систему канализации населенного пункта стоки завода были недостаточно очищенными, а это могло привести к нарушению работы очистных сооружений.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением с требованием организовать отведение сточных вод способом, который исключает попадание неочищенных канализационных стоков в водный объект и центральную канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что разлив сточных вод на заводе «Полиэф» в Башкирии нанес ущерб экологии на 44 млн рублей.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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