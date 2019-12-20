В Татарстане хирурги начали заклеивать раны медицинским клеем

Фото: архив Минздрава РТ

В Нижнекамске хирурги начали практиковать использование медицинского клея для тканей в дополнение к традиционным нитям при зашивании раны. Преимущество клея в том, что он защищает шов от микробов, и можно принимать душ в день операции.

Медицинский клей уже опробован на шести маленьких пациентах, а также при операции по пластике уретры. В последнем случае он оказался особенно удобным.

«Имея шов на всю длину уретры, достаточно просто занести туда какую-либо инфекцию. И тогда рана начинает инфицироваться, гноиться. А клей полностью закрывает рану и в первые три-пять суток не дает ей инфицироваться», — цитирует заведующего хирургическим отделением №2 Рустема Гарипова пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Новая технология позволяет обойтись без мазевых повязок и антисептических ванночек, которые приносят пациенту боль и дискомфорт. Клей полностью закрывает рану, его эффект длится пять дней.

Пока использование клея экспериментальное, поэтому врачи подробно рассказывают о нем родителям детей. Возможно, технология будет использоваться постоянно.

Ранее в онкодиспансере Татарстана за полтора часа провели уникальную операцию 82-летней пациентке.