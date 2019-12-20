В Казани может появиться новый сквер

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Космонавтов может появиться новый сквер. Постановление исполкома об утверждении проекта межевания территории опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.

Участок для зеленой зоны будет выделен после перераспределения земли, где расположена многоэтажная жилая застройка, и земель неразграниченной государственной собственности. Площадь территории сквера составляет 7,5 тыс. кв. м. Общественные слушания по вопросу межевания должны пройти 23 января 2020 года.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, как за 9 лет в столице Татарстана благоустроили 78 общественных пространств за 6 миллиардов рублей.

