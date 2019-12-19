Дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат Следкома

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в Москве в центральный аппарат.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Следственном комитете также уточнили, что в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Обо всем случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

