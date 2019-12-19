По факту стрельбы возле здания ФСБ возбудили уголовное дело

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Следком РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке около здания ФСБ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)", — сообщила ТАСС официальный СК РФ Светлана Петренко.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о стрельбе на Лубянке.

Напомним, сегодня вечером в Москве трое неизвестных открыли стрельбу из автомата. По данным СМИ, нападавших было трое, двоих из них уже убили, третий успел скрыться на парковке возле 4-го подъезда ФСБ.

