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Ученые узнали об опасности ночного режима на смартфоне

22:49, 19.12.2019
Ученые узнали об опасности ночного режима на смартфоне
Фото: pixabay.com

Ученые из Манчестерского университета выяснили, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, показавший, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

В это же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма.

По мнению ученых, синие цвета, которые ассоциируются с сумерками, имеют более слабый эффект, чем белый или желтый свет, говорится в исследовании, опубликованном на сайте учебного заведения.

Ранее эксперты рассказали об опасности дешевых смартфонов.

ОбществоМедицина
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