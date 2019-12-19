Ученые узнали об опасности ночного режима на смартфоне

Ученые из Манчестерского университета выяснили, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, показавший, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

В это же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма.

По мнению ученых, синие цвета, которые ассоциируются с сумерками, имеют более слабый эффект, чем белый или желтый свет, говорится в исследовании, опубликованном на сайте учебного заведения.



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