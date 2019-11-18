Эксперты рассказали об опасности дешевых смартфонов

Приложения, предустановленные на бюджетных смартфонах с операционной системой Android, представляют опасность для пользователей.

Эксперты компании Kryptowire выявили 146 приложений, имеющих проблемы с безопасностью. В числе них неограниченный фоновый доступ к микрофону, способность самостоятельной смены настроек и скрытая передача персональных данных производителю.

Уязвимости найдены на дешевых телефонах 29 производителей, в том числе от японской Sony, китайской Xiaomi и южнокорейской Samsung.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать приложения российских разработчиков на свои смартфоны. Законопроект был принят в первом чтении Госдумой 5 ноября.