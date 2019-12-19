Новости общества

21:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В результате стрельбы на Лубянке пострадали пять человек

20:58, 19.12.2019
В результате стрельбы на Лубянке пострадали пять человек
Фото: скриншот

В результате стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке в Москве пострадали пять человек.

Им оказывается медицинская помощь, сообщили ТАСС в Минздраве России.

Напомним, сегодня вечером в Москве трое неизвестных открыли стрельбу из автомата. По данным СМИ, двоих из них уже убили, третий успел скрыться на парковке возле 4-го подъезда ФСБ.

Обо всем случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

ОбществоПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров