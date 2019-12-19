«Нефтехимик» в упорной борьбе уступил «Автомобилисту»
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» (3:4).
Хозяева льда открыли счет уже на 10-й секунде встречи, точным броском отметился Мэйсек. В середине периода Белоусов удвоил преимущество, но до перерыва нижнекамцы смогли одну шайбу отыграть. Во второй двадцатиминутке команды дважды обменялись голами, после чего «Автомобилисту» оставалось лишь удержать победный счет.
«Автомобилист» — «Нефтехимик» — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Голы:
1:0 — Мэйсек (Голышев, Гуркин, 00:10),
2:0 — Белоусов (Дацюк, Хрипунов, 10:06),
2:1 — Берглунд (Энлунд, 14:58),
2:2 — Черников (Куликов, Хисамутдинов, 22:13),
3:2 — Плэтт (Мамкин, 25:47),
3:3 — Энлунд (Падакин, Берглунд, 34:01),
4:3 — Мэйсек (Мамкин, 38:48).
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