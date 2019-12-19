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Путин не изучал законопроект о борьбе с семейным насилием

15:01, 19.12.2019
Путин не изучал законопроект о борьбе с семейным насилием
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин признался, что не читал готовящийся закон о домашнем насилии. Он рассказал, что подробно обсуждал его со спикером Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Он подчеркнул, что выступает против любых проявлений насилия. При этом президент усомнился в данных опросов, по которым около 70% граждан поддерживают закон.

«Не знаю, они выступают за закон или против домашнего насилия в целом», — сказал Путин.

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