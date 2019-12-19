Путин не изучал законопроект о борьбе с семейным насилием

Президент РФ Владимир Путин признался, что не читал готовящийся закон о домашнем насилии. Он рассказал, что подробно обсуждал его со спикером Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Он подчеркнул, что выступает против любых проявлений насилия. При этом президент усомнился в данных опросов, по которым около 70% граждан поддерживают закон.

«Не знаю, они выступают за закон или против домашнего насилия в целом», — сказал Путин.