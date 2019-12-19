Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В новогодние праздники дети травятся алкоголем, оставаясь без присмотра взрослых

12:57, 19.12.2019
В новогодние праздники дети травятся алкоголем, оставаясь без присмотра взрослых
Фото: pixnio.com

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, часто ли в новогодние праздники в токсикологию поступают несовершеннолетние? По его словам, отравления алкоголем в новогодние праздники распространены и среди детей.

Криницкий объяснил, что дети травятся алкоголем, когда родители не уследили за маленькими детьми за общим столом. Случайно выпитый алкоголь даже в малых дозах вызовет у ребенка отравление. Поэтому нарколог рекомендует организовывать для детей отдельный стол, где спиртного не будет даже поблизости.

Ранее сообщалось, что татарстанские наркологи готовятся к всплеску алкогольных отравлений в праздники.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров