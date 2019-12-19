В новогодние праздники дети травятся алкоголем, оставаясь без присмотра взрослых

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, часто ли в новогодние праздники в токсикологию поступают несовершеннолетние? По его словам, отравления алкоголем в новогодние праздники распространены и среди детей.

Криницкий объяснил, что дети травятся алкоголем, когда родители не уследили за маленькими детьми за общим столом. Случайно выпитый алкоголь даже в малых дозах вызовет у ребенка отравление. Поэтому нарколог рекомендует организовывать для детей отдельный стол, где спиртного не будет даже поблизости.

Ранее сообщалось, что татарстанские наркологи готовятся к всплеску алкогольных отравлений в праздники.