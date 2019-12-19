Татарстанские наркологи готовятся к всплеску алкогольных отравлений

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий в ходе пресс-конференции заявил, что наркологи ежегодно регистрируют всплески отравлений алкоголем в период новогодних праздников. По его словам, на 1—2 января число отравлений подскакивает в четыре раза.

«Пик алкогольных отравлений приходится на 1—2 января, превышает среднегодовые цифры в 4 раза. Пьют потому что несколько дней. И маленькие пики еще идут 7 января — религиозный праздник, и 14 января — Старый новый год», — сказал Криницкий.

Нарколог также отметил, что вместе с отравлениями алкоголем растет число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении.

«Ежедневно, согласно статистике, в день в России совершается порядка 60 убийств. В новогодние праздники среднедневная цифра возрастает до 230. То есть в праздники в России в день может совершаться до 230 убийств», — добавил Криницкий.