Минниханов подарил 100 автомобилей лучшим руководителям поселений в РТ

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей Chevrolet Niva руководителям поселений и муниципальных учреждений республики. Сегодня были подведены итоги конкурса среди муниципальных образований.

Всего определено 100 лауреатов. Все они получили ключи от новых автомобилей Chevrolet Niva. Награждение прошло перед зданием Госсовета РТ.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за ту совместную работу, которую мы проводим. Мы всегда опирались и будем опираться на наши муниципалитеты, особенно на поселения», — цитирует Минниханова «Татар-информ».

Ранее в Татарстане военнослужащие получили ключи от новых квартир.