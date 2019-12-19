Казанский Кремль об обращениях к Путину о развитии КАМАЗа: «Положительно рассмотрены»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на вопрос об итогах визита Владимира Путина в Набережные Челны ответила, что «все обращения положительно рассмотрены президентом страны».

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросили на развитие КАМАЗа 50 млрд рублей.

«По выделению средств говорить не могу, но по позиции положительная реакция была», — ответила Галимова.

То же самое Лилия Галимова сообщила и в отношении Набережночелнинского филиала КФУ, о поддержке которого говорил президент Путин. По итогам его визита сформируется резолюция с конкретными сведениями. «Пока таких документов не вышло», — заявила представитель казанского Кремля.

Напомним, что Путин посетил Набережные Челны в честь юбилея КАМАЗа.