Казанский Кремль об обращениях к Путину о развитии КАМАЗа: «Положительно рассмотрены»
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на вопрос об итогах визита Владимира Путина в Набережные Челны ответила, что «все обращения положительно рассмотрены президентом страны».
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросили на развитие КАМАЗа 50 млрд рублей.
«По выделению средств говорить не могу, но по позиции положительная реакция была», — ответила Галимова.
То же самое Лилия Галимова сообщила и в отношении Набережночелнинского филиала КФУ, о поддержке которого говорил президент Путин. По итогам его визита сформируется резолюция с конкретными сведениями. «Пока таких документов не вышло», — заявила представитель казанского Кремля.
Напомним, что Путин посетил Набережные Челны в честь юбилея КАМАЗа.Общество Татарстан
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