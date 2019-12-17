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Фломастер, которым Путин расписался на КАМАЗе, передали в музей

12:43, 17.12.2019 1
Фломастер, которым Путин расписался на КАМАЗе, передали в музей
Фото: tatarstan.ru

Замгендиректора КАМАЗа Александр Ушенин передал в музей завода фломастер, которым президент России Владимир Путин расписался на новом образце грузовика КАМАЗ-54901. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

КАМАЗ, на котором расписался президент РФ, также не будут эксплуатировать и выставят в музее предприятия.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Путин посетил Набережные Челны. Он поздравил КАМАЗ и жителей города с 50-летием завода. Перед праздничным митингом главе государства показали кабину и двигатель для новой модели грузовиков.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:11
    Пыль под ногами не подмели, на сохранение не сдали? Тоже можно было сделать.
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