Фломастер, которым Путин расписался на КАМАЗе, передали в музей

Замгендиректора КАМАЗа Александр Ушенин передал в музей завода фломастер, которым президент России Владимир Путин расписался на новом образце грузовика КАМАЗ-54901. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

КАМАЗ, на котором расписался президент РФ, также не будут эксплуатировать и выставят в музее предприятия.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Путин посетил Набережные Челны. Он поздравил КАМАЗ и жителей города с 50-летием завода. Перед праздничным митингом главе государства показали кабину и двигатель для новой модели грузовиков.