В Татарстане военнослужащие получили ключи от более 100 квартир

В Казани состоялась торжественная церемония вручения военнослужащим ключей от новых служебных квартир. Новоселами стали более 100 семей военнослужащих гарнизона.

Речь идет о десятиэтажном доме на 120 квартир на территории Казанского высшего танкового военного командного ордена Г.К. Жукова Краснознаменного училища.

Квартиры сдаются с отделкой, во дворе дома имеются детские и спортивные площадки, места для отдыха, стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба президента РТ.

В церемонии вручения приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал армии Олег Салюков, руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Иванов и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Вопросы социального обеспечения в Министерстве обороны стоят на первом плане, все задачи, которые ставят Верховный Главнокомандующий, министр обороны Российской Федерации, будут строго выполняться», сказал Тимур Иванов.