СК возбудил дело по факту пожара на единственном российском авианосце

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

По данным следствия, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, по сообщениям СМИ, в результате пожара пострадали 12 человек. Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. В результате пожара три человека пропали без вести.