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Промышленность

На «Адмирале Кузнецове» полностью потушили пожар — ликвидация ЧП заняла сутки

11:47, 13.12.2019
На «Адмирале Кузнецове» полностью потушили пожар — ликвидация ЧП заняла сутки
Фото: wikipedia.org

Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили. Это произошло в районе 8.00 по московскому времени.

Отметим, на ликвидацию ЧП ушли почти сутки. Первая информация о пожаре поступила накануне около 11 утра.

Комиссия Объединенной судостроительной корпорации начала расследование причин пожара, передает ТАСС.

Напомним, открытое горение на авианосце ликвидировано около 5 часов утра по московскому времени.

ПромышленностьОПКПроисшествия
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