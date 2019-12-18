Росстат увеличил оценку роста реальных доходов населения

Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 года.

Как пояснило Минэкономразвития, данные о доходах были пересмотрены в связи «с уточнением базы прошлого года». Так, согласно новым данным, за девять месяцев 2019 года реальные доходы выросли на 0,8%.

Ранее Росстат отчитывался о росте доходов на 0,2% год к году, пишут «Ведомости».

Ранее статистическое ведомство впервые с 2014 года зафиксировало рост реальных располагаемых доходов населения в годовом выражении. В III квартале 2019 года они поднялись на 3%.



Эксперты объяснили «Реальному времени», почему ведомство меняет методику подсчета и что будет с реальными доходами россиян. Подробнее — в материале интернет-газеты.

