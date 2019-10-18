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Реальные доходы россиян выросли впервые за пять лет

08:33, 18.10.2019 2
Реальные доходы россиян выросли впервые за пять лет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстат впервые с 2014 года зафиксировал рост реальных располагаемых доходов населения в годовом выражении. В III квартале 2019 года они поднялись на 3%.

В первую очередь этот тренд объясняется резким скачком реальных зарплат в июле — сентябре, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Тем временем потребительский спрос сжимается на фоне увеличения банковских сбережений домохозяйств. В Минэкономики убеждены, что в четвертом квартале охлаждение спроса усилится.

Ранее Минфин РФ прогнозировал дальнейшее снижение доходов россиян. Эксперты министерства считают, что, несмотря на повышение зарплат, граждане будут терять деньги на выплате кредитов, взятых в прошлом.

АналитикаЭкономика
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    Чудеса...
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  • Анонимно 18 окт
    За пять лет реальные доходы снизились процентов на 40% (говорю по себе). 3% это почти ничто. Их инфляция (реальная а не на бумаге) съест до конца года
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