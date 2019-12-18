В Татарстане начались проверки торговых точек, продающих пиротехнику

В Татарстане инспекторы государственного пожарного надзора начали проводить рейды по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в торговых точках, которые занимаются реализацией пиротехнических изделий.

Так, по состоянию на 14 декабря на учет взяты 82 объекта, торгующих пиротехникой, в 12 районах и в двух городских округах.

Кроме того, в Казани будут выделены четыре площадки для запуска новогодних фейерверков — набережная реки Казанки в Кировском районе, в районе пересечения улиц Чуйкова и Адоратского, возле конноспортивного комплекса в Советском районе и место проведения Сабантуя в районе поселка Мирный, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.

