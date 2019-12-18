В Татарстане начались проверки торговых точек, продающих пиротехнику
В Татарстане инспекторы государственного пожарного надзора начали проводить рейды по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в торговых точках, которые занимаются реализацией пиротехнических изделий.
Так, по состоянию на 14 декабря на учет взяты 82 объекта, торгующих пиротехникой, в 12 районах и в двух городских округах.
Кроме того, в Казани будут выделены четыре площадки для запуска новогодних фейерверков — набережная реки Казанки в Кировском районе, в районе пересечения улиц Чуйкова и Адоратского, возле конноспортивного комплекса в Советском районе и место проведения Сабантуя в районе поселка Мирный, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.
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