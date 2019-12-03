В Татарстане с 20 декабря стартует особый противопожарный режим

С 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на брифинге.

В этот период сотрудники МЧС будут патрулировать населенные пункты. Санкции будут применяться к тем, кто, например, использует пиротехнику не на специально оборудованной площадке.

Подробнее — в материале «Реального времени».