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В Татарстане с 20 декабря стартует особый противопожарный режим

15:21, 03.12.2019
В Татарстане с 20 декабря стартует особый противопожарный режим
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на брифинге.

В этот период сотрудники МЧС будут патрулировать населенные пункты. Санкции будут применяться к тем, кто, например, использует пиротехнику не на специально оборудованной площадке.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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