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«Реальное время» признано самым спортивным СМИ в Республике Татарстан

19:04, 18.12.2019 1
«Реальное время» признано самым спортивным СМИ в Республике Татарстан
Фото: «Реальное время» / Эрик Добролюбов

В Казани состоялась церемония «Спортсмен года», на которой были определены лучшие представители в спортивном мире республики.

В номинации «Самое спортивное СМИ Республики Татарстан» победу одержала спортивная редакция «Реального времени».

Вручение награды проходило сегодня в концертном зале Поволжской академии спорта.

Напомним, в прошлом году спортивная редакция «Реального времени» также была признана лучшей в Татарстане.

СпортОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:27
    Это не решение, это пародия. У "РА" не было ни одной стоящей статьи. Про раскрывающие суть происходящих явлений, я уж не говорю. Вы все делаете, чтобы затуманить, спрятать, исказить, одурманить обывателя.
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