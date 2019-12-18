«Реальное время» признано самым спортивным СМИ в Республике Татарстан
В Казани состоялась церемония «Спортсмен года», на которой были определены лучшие представители в спортивном мире республики.
В номинации «Самое спортивное СМИ Республики Татарстан» победу одержала спортивная редакция «Реального времени».
Вручение награды проходило сегодня в концертном зале Поволжской академии спорта.
Напомним, в прошлом году спортивная редакция «Реального времени» также была признана лучшей в Татарстане.СпортОбщество Татарстан
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