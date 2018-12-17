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Спортивная редакция «Реального времени» признана лучшей в Республике Татарстан

18:55, 17.12.2018

В Казани состоялась церемония «Спортсмен года», на которой победителем среди мужчин стал лыжник Андрей Ларьков, а среди женщин — фигуристка Евгения Тарасова. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан тренером года.

В номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан» победу одержала спортивная редакция «Реального времени».

Вручение награды проходило сегодня в концертном зале Поволжской академии спорта.

Спорт Татарстан
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