Глава МВД Татарстана предложил изучать ПДД в школах

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на заседании кабинета министров РТ выступил с инициативой включить уроки ПДД в обязательную школьную программу.

По его словам, уроки ПДД сейчас проводят в качестве факультативов в школах, а их часы проведения «ничтожно малы».

«Предлагаю Министерству образования республики выйти на федеральный уровень с инициативой введения в образовательную программу уроков изучения правил безопасного поведения на дорогах», — сказал глава МВД РТ.

Напомним, ранее Хохорин сообщил, сколько детей погибло в результате аварий в Татарстане.

Ранее сообщалось, что ГИБДД увеличит количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав.