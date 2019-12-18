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Глава МВД Татарстана предложил изучать ПДД в школах

18:15, 18.12.2019 1
Глава МВД Татарстана предложил изучать ПДД в школах
Фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на заседании кабинета министров РТ выступил с инициативой включить уроки ПДД в обязательную школьную программу.

По его словам, уроки ПДД сейчас проводят в качестве факультативов в школах, а их часы проведения «ничтожно малы».

«Предлагаю Министерству образования республики выйти на федеральный уровень с инициативой введения в образовательную программу уроков изучения правил безопасного поведения на дорогах», — сказал глава МВД РТ.

Напомним, ранее Хохорин сообщил, сколько детей погибло в результате аварий в Татарстане.

Ранее сообщалось, что ГИБДД увеличит количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:32
    Сотрудники ГИБДД не способны донести суть Правил Дорожного Движения. Надо провести общественный конкурс на преподавание ПДД.
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