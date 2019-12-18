За год в Татарстане в авариях погибли 15 детей

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548 детей получили ранения, а 15 погибли в ДТП на территории Татарстана за 11 месяцев 2019 года. Эти цифры сегодня озвучил глава МВД республики Артем Хохорин на заседании в Кабинете министров РТ.



Президент республики напомнил собравшимся о резонансном ДТП 25 ноября, когда один человек погиб и пятеро пострадали. Речь о столкновении четырех машин, включая пассажирскую «Газель». «Жертв могло быть и больше, — сказал Рустам Минниханов. — Вспомните об аварии с пассажирским автобусом недавно в Забайкалье!»

На 1 декабря 2019 года в Татарстане зарегистрированы 1 млн 652 тысячи единиц автотранспорта, за год их стало больше на 107,6 тысяч или 6,5%, прозвучало на совещании.