В ГИБДД сообщили об увеличении числа вопросов в экзамене на права

ГИБДД увеличит количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав.



«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнить увеличение задач в счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства, а также вопросы добавить, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок», — сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.

С 1 октября 2020 года теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок», пишет «РИА Новости».

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