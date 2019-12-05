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В ГИБДД сообщили об увеличении числа вопросов в экзамене на права

15:10, 05.12.2019
В ГИБДД сообщили об увеличении числа вопросов в экзамене на права
Фото: pxhere.com

ГИБДД увеличит количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав.

«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнить увеличение задач в счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства, а также вопросы добавить, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок», — сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.

С 1 октября 2020 года теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок», пишет «РИА Новости».

Ранее в ГИБДД объяснили, почему «площадка» при сдаче экзамена будет отменена.

ОбществоВласть
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