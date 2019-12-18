Собянин предложил не вывозить мусор из дворов противников МСЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос о мусоросжигательных заводах и вывозе отходов в другие регионы.

Он рассказал, что противники мусоросжигательных предприятий его забавляют. Также он отметил, что слышал о протестах на станции Шиес.

«Коллеги, давайте ничего не будем вывозить и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор», — цитируют Собянина «Ведомости».

Он предложил не вывозить мусор из дворов противников полигонов ТБО как минимум месяц, а потом узнать их мнение еще раз.

Согласно представленной в ноябре новой схеме обращения с отходами, Москва произведет в 2019 года до 8 млн т коммунальных отходов. При этом в схему не включен проект свалки в Шиесе. Теперь мусор из Москвы планируется вывозить в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области.