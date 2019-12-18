Минниханов предложил создать рабочую группу по взаимодействию с Агентством по технологическому развитию

В среду президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На нем глава республики предложил создать рабочую группу по сотрудничеству с Агентством по технологическому развитию.

Выступивший на заседании гендиректор агентства Сергей Зинченко предложил выступить координатором продвижения ИТ-технологий в Татарстане.

«Хотим провести обследование предприятий Татарстана для возможности цифровизации, внедрения технологий искусственного интеллекта и интернета вещей», — передает слова Зинченко пресс-служба президента РТ.

Минниханов ответил, что должна быть создана рабочая группа, а также требуется подписать соглашение на уровне Минпромторга РТ.

«Татарстан должен быть такой площадкой, чтобы вместе с вами двигать эти современные проекты», — добавил президент республики.

Напомним, сегодня Минниханов пообещал подвести итоги голосования за выходной 31 декабря.