«Нефтехимик» расстался с тремя футболистами

«Нефтехимик» объявил о расставании с тремя футболистами основного состава команды.

По взаимному соглашению сторон клуб покидают Александр Куликов, Антон Антонов и Артур Гилязетдинов.

Александр Куликов выступал за нижнекамцев с июля 2017 года, всего проведя за команду 96 матчей, в которых отметился тремя голами. Антон Антонов пришел в «Нефтехимик» нынешним летом и успел сыграть в 14 матчах ФНЛ. На счету Артура Гилязетдинова 60 матчей в футболке нижнекамцев.

Клуб поблагодарил каждого из футболистов и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, ранее полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в число лучших игроков лиги по версии ФНЛ.