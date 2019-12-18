«Нефтехимик» расстался с тремя футболистами
«Нефтехимик» объявил о расставании с тремя футболистами основного состава команды.
По взаимному соглашению сторон клуб покидают Александр Куликов, Антон Антонов и Артур Гилязетдинов.
Александр Куликов выступал за нижнекамцев с июля 2017 года, всего проведя за команду 96 матчей, в которых отметился тремя голами. Антон Антонов пришел в «Нефтехимик» нынешним летом и успел сыграть в 14 матчах ФНЛ. На счету Артура Гилязетдинова 60 матчей в футболке нижнекамцев.
Клуб поблагодарил каждого из футболистов и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, ранее полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в число лучших игроков лиги по версии ФНЛ.СпортФутбол Татарстан
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