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«Нефтехимик» расстался с тремя футболистами

14:48, 18.12.2019
«Нефтехимик» расстался с тремя футболистами
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» объявил о расставании с тремя футболистами основного состава команды.

По взаимному соглашению сторон клуб покидают Александр Куликов, Антон Антонов и Артур Гилязетдинов.

Александр Куликов выступал за нижнекамцев с июля 2017 года, всего проведя за команду 96 матчей, в которых отметился тремя голами. Антон Антонов пришел в «Нефтехимик» нынешним летом и успел сыграть в 14 матчах ФНЛ. На счету Артура Гилязетдинова 60 матчей в футболке нижнекамцев.

Клуб поблагодарил каждого из футболистов и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, ранее полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в число лучших игроков лиги по версии ФНЛ.

СпортФутбол Татарстан
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