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Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную первой части ФНЛ

11:52, 18.12.2019
Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную первой части ФНЛ
Фото: fcnh.ru

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в число 11 лучших игроков первой части Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по индексам InStat. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Всего за летне-осеннюю часть чемпионата Макаров сумел набрать 275 баллов. Это наибольший показатель среди всех игроков ФНЛ к данному отрезку сезона.

Напомним, что индексы InStat — это оценки футболистам, которые генерируются автоматически в зависимости от их действий во время матча.

Символическая сборная ФНЛ после 25 туров: Абаев («Чертаново») — Гапон («Химки»), Байрыев («Ротор»), Шумских («Томь»), Пенчиков («Томь») — Черников («Краснодар»), Макаров («Нефтехимик»), Полярус («Химки»), Федчук («Авангард») — Сарвели («Чертаново»), Руденко («Спартак-2»).

СпортФутбол Татарстан
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