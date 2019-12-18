Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную первой части ФНЛ

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в число 11 лучших игроков первой части Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по индексам InStat. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Всего за летне-осеннюю часть чемпионата Макаров сумел набрать 275 баллов. Это наибольший показатель среди всех игроков ФНЛ к данному отрезку сезона.

Напомним, что индексы InStat — это оценки футболистам, которые генерируются автоматически в зависимости от их действий во время матча.

Символическая сборная ФНЛ после 25 туров: Абаев («Чертаново») — Гапон («Химки»), Байрыев («Ротор»), Шумских («Томь»), Пенчиков («Томь») — Черников («Краснодар»), Макаров («Нефтехимик»), Полярус («Химки»), Федчук («Авангард») — Сарвели («Чертаново»), Руденко («Спартак-2»).