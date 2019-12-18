Госдума запретила сжигать мусор без предварительной переработки

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций. Также сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к «утилизации».

Документ также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду — ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направляться на утилизацию отходов.

Также будет введена обязательная экологическая экспертиза объектов мусоросжигания, сообщает пресс-служба ГД.

«Это важно, потому что социальные протесты, которые идут в регионах, связаны с тем, что люди не понимают, по какой технологии будут построены мусоросжигательные заводы. Система экологической экспертизы нужна, чтобы объяснить людям, будут ли какие‑то последствия. Если да — то какие, если нет — то почему», — пояснял председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее российский политолог Николай Платошкин положительно оценил перспективу строительства мусоросжигательного завода в Татарстане.