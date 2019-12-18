Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума запретила сжигать мусор без предварительной переработки

12:14, 18.12.2019
Госдума запретила сжигать мусор без предварительной переработки
Фото: realnoevremya.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций. Также сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к «утилизации».

Документ также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду — ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направляться на утилизацию отходов.

Также будет введена обязательная экологическая экспертиза объектов мусоросжигания, сообщает пресс-служба ГД.

«Это важно, потому что социальные протесты, которые идут в регионах, связаны с тем, что люди не понимают, по какой технологии будут построены мусоросжигательные заводы. Система экологической экспертизы нужна, чтобы объяснить людям, будут ли какие‑то последствия. Если да — то какие, если нет — то почему», — пояснял председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее российский политолог Николай Платошкин положительно оценил перспективу строительства мусоросжигательного завода в Татарстане.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров