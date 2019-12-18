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Промышленность

«Татнефть» сообщила о выпуске облигаций на 15 млрд рублей

10:48, 18.12.2019
«Татнефть» сообщила о выпуске облигаций на 15 млрд рублей
Фото: tatneft.ru

ПАО «Татнефть» объявило о выпуске облигаций серии БО-001Р-01. Общая номинальная стоимость бумаг составит 15 млрд рублей.

Компания выпустила 15 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей за бумагу. Согласно сообщению, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, срок погашения серии — 20 декабря 2022 года.

Бумаги размещаются по открытой подписке.

Начало размещения облигаций назначено на 24 декабря, а окончание — на 26-е.

Ранее сообщалось, что 23 декабря совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления.

ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан
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