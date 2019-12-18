«Татнефть» сообщила о выпуске облигаций на 15 млрд рублей
ПАО «Татнефть» объявило о выпуске облигаций серии БО-001Р-01. Общая номинальная стоимость бумаг составит 15 млрд рублей.
Компания выпустила 15 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей за бумагу. Согласно сообщению, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, срок погашения серии — 20 декабря 2022 года.
Бумаги размещаются по открытой подписке.
Начало размещения облигаций назначено на 24 декабря, а окончание — на 26-е.
Ранее сообщалось, что 23 декабря совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о составе правления.ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан
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