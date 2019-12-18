Президент Казахстана освободил от должности посла в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности посла страны в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в среду его пресс-службой.

63-летний Имангали Тасмагамбетов занимал должность посла Казахстана в России с февраля 2017 года.

Напомним, в апреле президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Тасмагамбетовым в казанском Кремле.