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Президент Казахстана освободил от должности посла в России

10:13, 18.12.2019
Президент Казахстана освободил от должности посла в России
Фото: ru.wikipedia.org

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности посла страны в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в среду его пресс-службой.

63-летний Имангали Тасмагамбетов занимал должность посла Казахстана в России с февраля 2017 года.

Напомним, в апреле президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Тасмагамбетовым в казанском Кремле.

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