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На Украине предложили отобрать у Севастополя «специальный статус»

08:42, 18.12.2019
На Украине предложили отобрать у Севастополя «специальный статус»
Фото: torange.biz

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из конституции страны. Соответствующий законопроект был внесен им в Верховную раду.

Если его примут, особый статус останется только у Киева, пишет RT.

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко объяснил инициативу об отмене спецстатуса Севастополя тем, что Киев не видит в нем необходимости. По его словам, он утратил значение после выхода России из договоров о базировании ЧФ в Крыму.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что продолжение притеснения малых народов на Украине может привести к выходу из состава страны сразу нескольких областей.

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