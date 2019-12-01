В Госдуме предрекли возможность выхода ряда областей из состава Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что продолжение притеснения малых народов в Украине может привести к выходу из состава страны сразу нескольких областей. Обращение Председателя ГД опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
В пример он привел жителей Крыма и Севастополя, где 96% населения приняли решение войти в состав Российской Федерации.
«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — высказался Володин.
Ранее о важности межнациональных отношений высказался Путин: он заявил, что для России нет важнее вопроса, чем национальное единство.Общество
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