В Госдуме предрекли возможность выхода ряда областей из состава Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что продолжение притеснения малых народов в Украине может привести к выходу из состава страны сразу нескольких областей. Обращение Председателя ГД опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

В пример он привел жителей Крыма и Севастополя, где 96% населения приняли решение войти в состав Российской Федерации.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — высказался Володин.

Ранее о важности межнациональных отношений высказался Путин: он заявил, что для России нет важнее вопроса, чем национальное единство.