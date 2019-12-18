В Казани установят мемориальную доску народному писателю ТАССР Амирхану Еники
В Казани на фасаде здания по адресу: ул. Чехова, 53, установят мемориальную доску народному писателю ТАССР, лауреату государственной премии ТАССР имени Г. Тукая Амирхану Еникееву (Амирхан Еники).
В постановлении Кабмина РТ отмечается, что в указанном выше доме писатель проживал с 1994 по 2000 годы.
Ранее сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску экс-гендиректору «Татмелиорации» Анвару Залакову.
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