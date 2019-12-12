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В Казани установят мемориальную доску экс-гендиректору «Татмелиорации» Анвару Залакову

04:28, 12.12.2019
В Казани установят мемориальную доску экс-гендиректору «Татмелиорации» Анвару Залакову
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установлении мемориальной доски в целях увековечивания памяти заслуженного работника сельского хозяйства России и Татарстана, бывшего генерального директора ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» Анвара Залакова.

Доска на русском и татарском языках появится на фасаде здания по адресу: Казань, ул. Гвардейская, д. 15, следует из документа.

Напомним, Залаков скончался 11 февраля 2018 года на 70-м году жизни после 8 месяцев борьбы с неизлечимой болезнью.

Общество Татарстан
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