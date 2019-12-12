В Казани установят мемориальную доску экс-гендиректору «Татмелиорации» Анвару Залакову

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установлении мемориальной доски в целях увековечивания памяти заслуженного работника сельского хозяйства России и Татарстана, бывшего генерального директора ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» Анвара Залакова.

Доска на русском и татарском языках появится на фасаде здания по адресу: Казань, ул. Гвардейская, д. 15, следует из документа.

Напомним, Залаков скончался 11 февраля 2018 года на 70-м году жизни после 8 месяцев борьбы с неизлечимой болезнью.