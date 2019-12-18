В России могут создать реестр пластических хирургов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов.

Ежегодно в России проводится более 150 тыс. пластических операций, которые приносят частным медицинским учреждениям многомиллиардные доходы.

«При этом в СМИ все чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами», — отметил Сухарев.

Для минимизации проблемы предлагается разместить на сайте Росздравнадзора общедоступный реестр пластических хирургов, в котором по персональным данным врача любой гражданин сможет оперативно проверить, имеет ли указанный специалист настоящий сертификат, дающий ему право проводить пластические операции, пишет RT.

Ранее сообщалось, что клиентов пластических хирургов могут обязать перед операцией посещать психиатра.