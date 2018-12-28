Клиентов пластических хирургов могут обязать перед операцией посещать психиатра

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил обязать желающих сделать пластическую операцию проходить психиатрическое освидетельствование.

«Во избежание вероятного причинения вреда здоровью неограниченного круга лиц (особенно женщин), необходимо усложнить процедуру серьезных косметических операций, связанных с изменением внешности. Прошу рассмотреть возможность включения в необходимый перечень справок для желающих пройти процедуру изменения внешности наличие государственной справки от психиатра на отсутствие психологических и психических проблем у вероятных пациентов», — говорится в обращении депутата Министерству здравоохранения.

По его мнению, пластическая хирургия у нас в стране излишне доступна, и это может угрожать здоровью населения, пишет News.ru.

Ранее в Татарстане Росздравнадзор отозвал лицензии трех клиник пластической хирургии.