Россия расширила санкции в отношении Украины

Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры.

Так, согласно документу, в санкционный список попали еще девять человек. Речь идет о чиновниках и депутатах горсовета Одессы. Еще двоих украинцев из перечня исключили. Таким образом, сейчас в перечень входят порядка 570 человек.

Помимо этого, в правительстве расширили перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Это коснулось кукурузной глюкозы и фруктозы, крахмала, медицинских воздуховодов и трубок, кровоостанавливающих жгутов, грелок, катетеров и ряд других изделий медицинского назначения.

Запрет также теперь распространяется на котлы центрального отопления и радиаторы, части жидкостных насосов. Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ на Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Постановление вступает в силу 17 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.