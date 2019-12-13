Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.



В настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику, пишет «РИА Новости».



«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — сказал он.

Ранее компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года.